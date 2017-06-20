Депутаты планируют упростить ведение бизнеса в Украине

20 июня 2017 г. 17:44
Источник: УНИАН
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Рада в первом чтении приняла закон об упрощении ведения бизнеса и привлечении инвестиций эмитентами.

Верховная Рада приняла в первом чтении закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг.

За принятие законопроекта 5592-д за основу проголосовали 231 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов. Законопроектом предусматривается снижение регуляторной нагрузки на частные акционерные общества, повышение уровня корпоративного управления, перезагрузка подходов в вопросе разделения акционерных обществ на публичные и частные.

Украина в 2016 году поднялась на 3 пункта в рейтинге Doing Business – до 80-го места с 83-го. Наибольший прогресс Украина показала в упрощении открытия бизнеса (20-е место со 190-го), наименьший – в сфере борьбы с коррупцией (140-е место со 190-го).

Ранее в правительстве планировали, что в этом году Украина может войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business, а в 2018 году – в ТОП-20. Однако для этого необходимо принять более 30 законопроектов, часть из которых уже зарегистрированы в парламенте, а часть должны быть утверждены правительством.

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