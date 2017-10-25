Депутаты предложили выдавать лицензии на животных и ввести систему штрафов

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно внедрения учета домашних и бездомных животных) »(№7220), согласно которым предлагается ввести платную регистрацию всех домашних животных и штрафы до 1700 грн за неуборку владельцем экскрементов животных.

Большинство - это депутаты из фракции «БПП», а также Евгений Дейдей (фракция «Народный фронт», Андрей Лозовой (фракция «Радикальной партии»), два депутата из группы «Возрождение» и один из группы «Воля народа».

Законопроектом предусмотрено, что неуборка владельцем, опекуном животного экскрементов животного в квартире, на лестничных площадках и другие места общего пользования в домах, придомовые территории, во дворах и других местах общего пользования, а также общественных местах влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Поскольку необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 грн, то в соответствии штраф составит от 850 до 1700 грн.

Документ обязывает владельцев, опекунов собак, кошек и других домашних животных в возрасте от двух месяцев и более зарегистрировать своих питомцев. При этом владельцам выдаются паспорт животных, жетон (другой отличительный знак), а также осуществляется чипирование животного.

Законопроектом предусмотрено, что за государственную регистрацию домашних или бездомных животных справляется административный сбор в размере 0,1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Согласно проекту закона, при регистрации собаки, которая относится к потенциально опасной породы, ее владелец обязан предоставить медицинскую справку о прохождении обязательного предварительного и периодического психиатрического освидетельствования, справку с кинологического центра (клуба) о прохождении им специального обучения по содержанию собак потенциально опасной породы. За отсутствие регистрации собак и других домашних животных предусмотрен штраф от 50 до ста 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн).

Законопроектом запрещается использование животных для занятия попрошайничеством (систематического выпрашивания денег, вещей, других материальных ценностей у посторонних лиц). За такие действия предусмотрен штраф в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 грн).

Кроме того, проект закона предусматривает, что сопровождать домашнее животное может лицо, достигшее 18-летнего возраста (сейчас - 14 лет).

Документ запрещает хирургические операции, за исключением биостерилизации животных, которые не связаны с предоставлением ветеринарной помощи, в частности: обрезание хвостов; купирования ушей; лишения голоса; удаление когтей и клыков; другие операции с целью изменения внешнего вида животного.

Также законопроектом запрещается торговля домашними или опекаемыми животными в общественных местах, не отведенных специально для этих целей, или без ветеринарных документов, выдача которых предусмотрена законодательством о ветеринарной медицине.

Запрещается содержание диких животных на территории заведений общественного питания, в том числе ресторанов, кафе, магазинов, автозаправочных станций, в местах общего пользования и отдыха, а также в других неприспособленных для этого местах.

