 

Депутаты приняли закон о добровольном применении нацстандартов в Украине

20 сентября 2019 г. 15:26
Источник: Интерфакс-Украина
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Верховная Рада приняла в целом закон о внесении изменений в законодательные акты в связи с принятием закона "О стандартизации", устанавливающий переход на добровольное применение национальных стандартов.

Законопроект 1068 во втором чтении на пленарном заседании в пятницу поддержали 291 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

"Мы не отменяем стандарты. Они остаются, но использование их будет окончательно добровольным. Все экологические нормы, нормы безопасности пищевой продукции и другие должны регулироваться законами, постановлениями и указами госорганов", – сказала заместитель комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа с трибуны парламента в пятницу.

В законе предусмотрено, что ссылки на национальные, межгосударственные, отраслевые стандарты в актах законодательства должны приводиться в крайних и обоснованных случаях, в частности, при определении обязательности применения соответствующих стандартов в актах законодательства ЕС. При этом должны приводиться обозначения соответствующих национальных или межгосударственных стандартов.

Закон вступает в силу с 2021 года.

 

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