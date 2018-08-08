Десятая годовщина пятидневной войны в Грузии: почему важно помнить

Война, которая длилась всего пять дней, наделала очень много бед и повлекла за собой гибель мирного населения. Сегодня ровно 10 лет с того дня, как начались военные действия на территории Южной Осетии, где столкнулись три силы: Грузии, России и собственно самого региона - Осетии. Активная фаза закончилась быстро, но и по сей день 20% от общей территории Грузии оккупировано.

Мамука Мамуашвили, командир "Грузинского легиона"

В 2008 Грузия была на очень высоком уровне восхождения экономики. И такой удар можно было ожидать. То, что предсказывали военные эксперты в Грузии. Так что в какой-то мере мы были готовы – не было готово к этому население. И, к сожалению, по российской специфике ведения боевых действий, в первую очередь они начинали бомбить мирные села и города авиацией.

Сегодня грузинский опыт помогает противостоять российскому агрессору на востоке Украины, говорит командир "Грузинского легиона" Мамука Мамуашвили. Воин, когда узнал об аннексии Крыма и вооруженном конфликте на Донбассе, сразу отправился сюда, чтобы с оружием в руках поддержать Украину. Военный уверяет, последствия российского вмешательства его страна испытывает до сих пор.

Мамука Мамуашвили, командир "Грузинского легиона"

Я сомневаюсь, что есть какие-то изменения. В Грузии нет дипломатического корпуса России. Сразу же было закрыто Российское представительство. Но не скрою, что сегодня Грузинское представительство склонно, так сказать, к пророссийской политике, что я бы не сказал о народе.

Сегодня вечером в Харькове на площади Свободы прошла акция в поддержку Грузии. Координатор Харьковского Евромайдана Владимир Чистилин говорит: Украине не следует забывать эти события.

Владимир Чистилин, координатор Харьковского Евромайдана

Ми тепер це вже розуміємо. У 8-му році багато хто казав, що це не наша війна, це не торкнеться. Я памятаю реакцію суспільства на журнал "Український тиждень" його можна побачити в ФБ, у архівах. Коли у 8-му році журнал вийшов, і на першій шпальті була така мапа і чобіт російський і було написано "Наступна - Україна". Ну, усі так подивилися й сказали - "Чого ви нагнітаєте ситуацію?" Насправді вже тоді було зрозуміло, що наступна буде наша країна.

Акция была скорее камерной, чем публичной. Ее посетили представители грузинской диаспоры, активисты Евромайдана, волонтеры. Спели гимн, вспомнили события и зажгли свечи в память о погибших грузинах. Участники говорят: если бы тогда мир вовремя среагировал на российскую агрессию - и для Грузии, и для Украины все могло сложиться иначе.

Виктор Трубчанов, волонтер

В Верховной раде не признали агрессию России по отношению к Грузии. Это были регионалы и был БЮТ. Я это точно помню. И та трагедия, что случилась в те дни, сейчас коснулась и нас только потому, что мы, к сожалению, проигнорировали...вернее не все на это отреагировали.

Стоит помнить еще и потому, говорят активисты, что Украине до победы еще далеко. А Донбасс и Крым остаются в оккупации.