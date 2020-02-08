Детям будет проще пересекать админграницу с Крымом

08 февраля 2020 г. 12:14
Источник: РБК-Украина

Завтра, 9 февраля, вступают в силу изменения в порядке пересечения административной границы с временно оккупированным Крымом детьми в возрасте до 16 лет. 

Как отмечают в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, дети в возрасте с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карточки) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, в которой работники Госпогранслужбы на КПВВ будут иметь доступ.

Также упрощена процедура перехода КПВВ с Крымом для детей до 16 лет. Для них въезд в Крым (речь о тех, кто уехал с полуострова накануне и сейчас возвращается) будет возможным в сопровождении только одного из родителей.

Отметим, что до 19 февраля въезд в Крым происходит исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей.

 

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