Директор НАБУ опасается, что его первого зама могут лишить гражданства

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник опасается, что его первого заместителя Гизо Углаву могут лишить гражданства.

"Если говорить об эффективности работы иностранцев, в частности моего первого заместителя, то он действительно имеет большой опыт борьбы с коррупцией. В свое время Гизо Углава был заместителем генпрокурора Грузии, которая тогда показала большой прогресс в этом вопросе. В Украине на соответствующую должность он получил назначение в соответствии с нашим законодательством и, как показало время, демонстрирует хороший результат. Кстати, по Гизо Углаву также зарегистрированы уголовные производства, и мы знаем, что проводятся проверки, в том числе и по его гражданству. Я не исключаю, что может произойти то же, что и с Саакашвили", - сказал он в интервью "Дню".

Напомним, 24 мая стало известно, что ГПУ начала расследование против Углавы по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии гражданства Грузии при приеме на работу. Два депутата Верховной Рады заявили, что руководство НАБУ якобы подписало контракт с Углавой, достоверно зная, что он не вышел из грузинского гражданства.

Однако в НАБУ заявили, что Углава не нарушал законодательство о гражданстве. Согласно Конституции Грузии, гражданство Грузии теряется автоматически при условии приобретения гражданства другой страны. Поэтому Углава потерял гражданство Грузии тогда, когда приобрел украинское - 17 апреля 2015 года.

Углава много лет работал в системе прокуратуры Грузии, в том числе в 2009-2012 годах был заместителем главного прокурора Грузии.