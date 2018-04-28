Как подкупают украинцев на выборах в объединенных территориальных громадах - КИУ

28 апреля 2018 г. 18:40
Источник: Интерфакс-Украина
45 просмотров

Наблюдатели Комитета избирателей Украины (КИУ) сообщили правоохранителям о более чем 20 фактах подкупа избирателей накануне местных выборов в объединенных территориальных громадах (ОТГ). В ряде случаев правоохранители открыли уголовные производства.

Как говорится в сообщении КИУ на странице в "Фейсбуке" в субботу, факты подкупа зафиксированы в большинстве объединенных громад, в частности, в Одесской, Волынской, Луганской, Запорожской, Полтавской, Ровенской, Кировоградской и Черновицкой областях.

В Тернопольской, Одесской, Днепропетровской, Волынской и Харьковской областях правоохранители открыли уголовные производства по факту подкупа избирателей. Так, в Одесской области сотрудники прокуратуры выявили факты подкупа в городе Килия (центр Килийской ОТГ).

По данным следствия, схема подкупа предусматривала обман избирателей и заключение безвозмездных сделок с кандидатом для проведения агитации, а в результате голосования за определенных лиц - в обмен на денежное вознаграждение (600 грн).

Раздача товаров и продуктовых наборов зафиксирована в 9 ОТГ (в Запорожской, Волынской, Луганской, Ровенской, Херсонской и Черновицкой областях).

В Волынской области кандидаты раздавали избирателями цыплят и комбикорм, в Запорожской - строительные материалы и дрова, в Луганской - медикаменты, в Черновицкой и Ровенской областях - продукты питания и алкогольные напитки, указали в КИУ.

Глава КИУ Алексей Кошель предполагает, что 90% дел о подкупе избирателей либо не дойдут до суда, либо "развалятся" в процессе рассмотрения.

"Одним из механизмов улучшения ситуации и увеличения количества судебных приговоров в отношении организаторов подкупа может стать принятие правительственного законопроекта, предусматривающего увеличение ответственности за подкуп и предоставление для правоохранителей новых инструментов в борьбе с этим явлением", - считает А.Кошель.

Напомним, местные выборы в 40 объединенных громадах, в том числе и в Харьковской области, пройдут в воскресенье, 29 апреля.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.