Дмитрий Разумков посетил АО «ФЭД»

Сегодня, 30 июля, Председатель Верховной Рады Украины находится с рабочим визитом на Харьковщине. Он уже ознакомился с работой Акционерного общества «ФЭД», в частности - цеха точной механообработки и прототипирования, а также пообщался с трудовым коллективом. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Председатель Верховной Рады во время общения с журналистами отметил, что ФЭД - это пример синергии предпринимательства, науки и образования.

«На этом предприятии мы видим синергию и образования, и науки. В Харькове более 80 учреждений высшего образования, - сказал Дмитрий Разумков. - Это очень мощный научный и образовательный потенциал. Здесь мы видим использование возможностей на важных предприятиях».

По словам председателя правления общества Виктора Попова, подготовка кадров является сверхважной для развития предприятия.

«Опыт компании ФЭД по подготовке кадров, научным разработкам должен быть увиден, услышан и масштабируем», - сказал Попов.

Также он отметил, что для повышения темпов производства на предприятиях страны необходимо внести соответствующие изменения в действующее законодательство.

«В стремительном развитии экономики поможет только принятие соответствующих законов», - отметил Виктор Попов.

Председатель Верховной Рады отметил, что власть делает все для скорейшего решения вопросов, связанных с промышленностью.

«Мы создали параллельно профильное министерство, которое будет заниматься этими вопросами, этот сдвиг положительно оценивает вся отрасль промышленности, - отметил Дмитрий Разумков. - Украина всегда была сильным игроком, но за многие годы мы потеряли темп, поэтому необходимо его возобновлять».