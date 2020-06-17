Добкин хочет побороться с Кличко за пост мэра Киева

Михаил Добкин, который в прошлом был мэром Харькова, председателем ХОГА, народным депутатом от Партии регионов и «Оппозиционного блока", заявил о намерении баллотироваться в мэры Киева. Об этом политик сообщил в эфире телеканала "Наш".

"Я в последнее время всерьез рассматриваю для себя возможность баллотироваться и побороться с нынешним городским головой Киева за этот высокий пост ... Большая вероятность того, что я буду подавать свою кандидатуру среди других кандидатом в мэры Киева", - сказал Добкин.

При этом, он отметил, что у него "есть опыт". Также он заверил, что не будет тратить большие деньги на выборы.

Также, на уточняющий вопрос он ответил, что в Харькове "все в порядке, там мэра менять не надо".