Добкин вышел из Оппозиционного блока из-за голосования за судебную реформу

Во вторник, 3 октября, Михаил Добкин заявил о выходе из состава фракции Оппозиционный блок.

Таким образом депутат выразил несогласие с тем, что часть депутатов и руководство партии Оппозиционный блок проголосовали за поддержку закона о судебной реформе.

"Все вместе взятые так называемые "диктаторские" законы от 16 января ни в какое сравнение не идут с принятой сегодня с позором судебной "реформе". И еще. С этого дня я беспартийный", - написал Добкин в Facebook.

Кроме того, в связи с голосованием другой член партии Вадим Новинский заявил о создании внутренней оппозиции в Оппблоке.

"Я выражаю свое несогласие с действием части народных депутатов от фракции "Оппозиционный блок" с руководством нашей фракции и объявляю о том, что мы вместе со своими коллегами, единомышленниками, которые не голосовали за эту судебную реформу или голосовали против нее, будем создавать платформу оппозиционную внутри "Оппозиционного блока", - заявил он, передает Интерфакс-Украина.

Он объяснил такое решение тем, что "мы не ходим идти ни на какие договоренности с этой властью" и нежеланием предоставлять властям контроль над судебной ветвью.

При этом Новинский подчеркнул, что это решение отнюдь не является расколом в партии и во фракции.

"Ни в коем случае это никакой не раскол. Мы на раскол никогда не пойдем в нашей партии. Мы единомышленники в идеологическом плане, но по каким-то тактических шагам мы оставляем за собой право действовать иначе и объявляем о создании отдельной платформы внутри "Оппозиционного блока", - пояснил Новинский.

За судебную реформу во вторник, 3 октября, проголосовали 20 из 43 депутатов из Оппозиционного блока, среди которых, в частности, сопредседателя фракции Юрий Бойко и Александр Вилкул. 11 не голосовали, 10 отсутствовали и только двое - Новинский и Добкин - проголосовали против.