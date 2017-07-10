Дочь Добкина вышла замуж за сына "казнокрада"?

10 июля 2017 г. 12:12
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Дочь Михаила Добкина Алла вышла замуж за тенисиста Олега Гуревича, отец которого был советником Добкина по топливно-энергетическому комплексу.

Фотографии со свадьбы опубликовала сама Алла Добкина на своей странице в соцсети.

При этом, стоит отметить, что фирмы семьи Гуревичей проходят по уголовному производству о растрате в Облавтодоре во время, когда Добкин возглавлял обладминистрацию.

Как сообщал сайт АТН, тогда тендеры на поставку топлива для ремонта дорог коммунальным предприятиям по завышенным ценам выиграла фирма, приближенная к Добкину. Сейчас по данному факту открыто уголовное производство.

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