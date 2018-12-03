Договор о дружбе с Россией будет прекращен 1 апреля 2019 года - законопроект

В президентском законопроекте о прекращении действия Договора о дружбе между Украиной и Россией предлагается прекратить действие указанного соглашения с 1 апреля 2019 года.

Договор будет прекращен на основании статьи 40 документа, согласно которой до истечения десятилетнего периода сторона может письменно заявить о своем желании прекратить его действие.

Согласно тексту проекта закона, обнародованном на сайте Верховной Рады, прекращение действия договора "освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения указанного Договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров".

Напомним, что сегодня президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией вступил в силу 1 апреля 1999 года.

Договор был заключен сроком на десять лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды.

Договор стал основополагающим документом украинско-российских отношений, которые предусматривали стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силы, включая экономические и другие способы давления".

Документ утратил актуальность из-за военной агрессии России против Украины.