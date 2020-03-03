Досрочные выборы на Харьковщине: "Слуга народа" отзывает своего кандидата в 179 округе - СМИ

Партия Слуга народа (СН) отзывает своего кандидата на досрочных выборах в 179 округе в Харьковской области.

Партия Слуга народа ( СН) отзывает своего кандидата на досрочных выборах в 179 округе в Харьковской области. Депутат Александр Качура сообщил НВ, что представитель СН Виктория Алексейчук не намерен дальше участвовать в предвыборной гонке.

« Мы уже написали соответствующее заявление в ЦИК», - сказал он. Документ рассмотрят уже сегодня.

В президентской партии такое решение объяснили низким рейтингом Алексейчук: по результатам последних опросов социологической группы Рейтинг, кандидат от СН набирает лишь 12,5% голосов.

Один из представителей СН объяснил НВ на условиях анонимности, что в «отзыв» Алексейчук приложил свою руку и нынешний министр МВД Арсен Аваков, который имеет влияние в регионе.

Наибольшие шансы на победу на 179 округе - у экс-губернатора Харьковской области Юлии Светличной: ее, по данным Рейтинга, готовы проголосовать 62,3% избирателей.