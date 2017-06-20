Довгий готов ответить на претензии прокуратуры в суде

20 июня 2017 г. 20:45
Источник: Левый берег
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Нардеп намерен лично просить своих коллег проголосовать за снятие неприкосновенности.

Внефракционный народный депутат, экс-секретарь Киевского горсовета Олесь Довгий намерен лично просить народных депутатов проголосовать за снятие с него депутатской неприкосновенности.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Никогда не прятался за депутатским иммунитетом. Шел на выборы, избирался в парламент не ради неприкосновенности. И спустя два с половиной года после выборов продолжаю открыто и честно смотреть в глаза своему избирателю. Если у прокуратуры ко мне претензии – я сам попрошу моих коллег по сессионному залу проголосовать за представление, которое якобы внес Назар Холодницкий", - написал Довгий.

Он также отметил, что не намерен комментировать претензии правоохранителей, так как никакие официальные документы ни от киевской прокуратуры, ни от Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) к нему не поступали, а узнал о происходящем он из СМИ.

Довгий заявил, что не собирается уезжать из Украины и будет готовиться к тому, чтобы в суде ответить на претензии прокуратуры.

"Мне нечего бояться и нечего скрывать. Дискутировать со следствием посредством Фейсбука не стану. С представителями прокуратуры встретимся в суде", -  добавил он.

ГПУ подготовила проект представления о снятии неприкосновенности с Довгого по ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью.

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