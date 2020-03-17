Довыборы в Харьковской области: в округе №179 победила Юлия Светличная

Бывшая глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная выиграла промежуточные выборы в одномандатном округе №179. За нее проголосовали более 77,5% избирателей.

В Верховной Раде самовыдвиженка Светличная заменит нынешнего главу ОГА Алексея Кучера.

В июле 2019 года он баллотировался в этом округе как кандидат от "Слуги народа" и заручился поддержкой более 50% избирателей.

В довыборах представитель президентской партии не участвовала Виктория Алексейчук, она сняла свою кандидатуру в пользу Светличной.

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов в понедельник, 16 марта. Согласно обнародованным результатам голосования, за Светличную проголосовали 30 194 избирателей или 77,54% избирателей.

Второе место заняла кандидат от "Европейской Солидарности" Виктория Пташник с 7,91% (3 081 голос).

Третье место – у самовыдвиженки Татьяны Егоровой-Луценко – 3,03% (1 183 голоса).

Четвертое место заняла еще одна самовыдвиженка Яна Светличная (960 голосов, или 2,46%).

Бывший министр аграрной политики, "свободовец" Игорь Швайка занял пятое место. За него проголосовали 853 человека, или 2,19% избирателей.

За каждого из остальных кандидатов проголосовали менее 2% избирателей.

Явка на промежуточных выборах была низкой – на избирательные участки пришли лишь 27,47% избирателей.

Напомним, Юлия Светличная возглавляла Харьковскую ОГА в 2016-2019 годах, а с 2014 года была первым заместителем губернатора. В сентябре 2019 года Кабинет министров одобрил переназначение Светличной, но затем утвердил кандидатуру Алексея Кучера, указ о назначении которого и подписал президент.

В октябре 2019 года Светличная подала е-декларацию кандидата на пост заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Но не смогла получить эту должность из-за отказа секретаря СНБО Алексея Данилова работать с ней.