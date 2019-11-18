Драка Ляшко с Герусом: экс-нардепу вручили подозрение в ГПУ

Бориспольская прокуратура вручила подозрение по делу о драке с народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко.

Об этом сообщил Олег Ляшко на своей странице в Фейсбук, опубликовав два стрима с места событий.

Уголовное дело о себе Ляшко назвал сфальсифицированным.

Свою драку с Герусом экс-нардеп объясняет "отстаиванием национальных интересов". Ляшко обвиняет Геруса в открытии импорта электроэнергии из России.

"Радикал" пришел в прокуратуру с кипой бумаг и отметил, что требует от ГПУ, СБУ, НАБУ возбудить против Геруса уголовное дело за измену и злоупотребление властью.

"Приведенный "слугой" Герусом российский троянский конь уже нанес и продолжает наносить огромный ущерб национальным интересам Украины - останавливается наши производство, украинские энергетики и шахтеры теряют работу и вынуждены эмигрировать за границу, за выведенные из Украины деньги финансируется бюджет страны-агрессора", - написал экс-депутат.

Правоохранители подготовили подозрение Олегу Ляшко в угрозе или насилии в отношении государственного деятеля по факту его драки с нынешним депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".

Напомним, 6 ноября между лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко и Андреем Герусом произошел конфликт в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя", в ходе которого экс-депутат, обвиняя Геруся в открытии импорта российской электроэнергии схватил его за рубашку, от чего она порвалась.

Герус объяснил это тем, что Ляшко "известный защитник бизнеса Ахметова", который теряет деньги от импорта электроэнергии из РФ.

По данному факту полицией открыто уголовное производство.

В суд направлено ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.