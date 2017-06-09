Два Президента в Харькове: что обсуждали Петр Порошенко и Даля Грибаускайте

Политики обсудили предоставление безвизового режима Украине, а также последние документы, относительно ассоциации с ЕС. Петр Порошенко отметил, что 11 июня - в день вступления Украины в Евросоюз первый борт с украинскими чиновниками приземлится именно в Вильнюсе. Президент Украины также поблагодарил свою коллегу за то, что 153 бойца - участника войны на Донбассе за последние три года уже прошли реабилитацию в Литве. В свою очередь лидер Литвы - Даля Грибаускайте отметила, что счастлива, помогать Украине и ее бойцам и вручила Порошенко перископ для нужд ВСУ, деньги на который собрали жители Литвы. Президент Украины заверил, что перископ он передаст бойцам на Донбассе во время ближайшей поездки в АТО.

Даля Грибаускайте, президент Литвы

Сегодня я также привезла с собой один подарок. Деньги на него собрала наша негосударственная организация. Они купили перископ. Это не очень большой прибор, но они попросили, чтобы купили именно такой прибор. Вы сможете его использовать, чтобы защищать себя и в траншеях, и на земле.

Петр Порошеко, президент Украины

Я окремо хочу подякувати пані Президенту, що Литва була з нами в найважчі години, дні і місяці в 2014-2015 році. Вона була першою країною, яка надала нам летальну зброю, амуніцію, боєприпаси, рішуче продемонструвала свою солідарність з українським народом, з українською владою і українськими збройними силами.

На пресс-конференции обсуждали также перспективы вступления Украины в НАТО. По словам украинского гаранта, критерии для того, чтобы стать членом альянса уже в Украине выполняются, и они совпадают, с теми, что были предъявлены нашей стране для вступления в Евросоюз. А Даля Грибаускайте отметила, что у Украины сейчас "золотое время", так как ее родной Литве пришлось пройти путь длинной в 10 лет, от подачи заявки, до членства в НАТО:

Петр Порошенко, президент Украины

Тому реформи, які ми робимо, щоб адаптувати наше законодавство до ЕЄ є тими самими і план дій щодо членства, свого часу коли був підписаний і існував для України, повністю співпадав із заходами про угоду про асоціацію. Давайте ми сьогодні говорити не про формальну сторону подачу заявки, а про те, що Україні треба зробити, щоб реформувати нашу державу, щоб вона відповідала критеріям необхідним для членства.

Даля Грибаускайте, президент Литви

Вы понимаете, что эти реформы нужны не для кого-то, не для нас, а для ваших людей, именно они обеспечат и права для ваших людей, и процветания вашего народа. И именно поэтому процесс реформирования вашей страны и общества является золотым временем, во время которого вы готовитесь к членству в ЕС или НАТО, и это золотое время, используйте эту возможность, и мы будем рядом с вами всегда.

После общения с журналистами Президенты вязли перерыв на обед, а позже встретились с бойцами АТО.