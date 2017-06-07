Двое военных погибли, 11 ранены на Донбассе с начала дня

07 июня 2017 г. 20:00
Источник: Левый берег
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С начала суток в результате боевых действий на Донбассе двое украинских воинов погибли, еще 11 получили ранения.

Об этом сообщает штаб АТО.

С начала суток российско-террористические бандформирования 34 раза нарушали режим прекращения огня.

Особенно напряженная ситуация сегодня на Луганском направлении. В частности, украинских военных, которые держат оборону в районе населенных пунктов Новотошковское и Крымское, боевики интенсивно обстреливали из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, время от времени - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. На том же направлении незаконные вооруженные формирования из гранатометов били неподалеку Золотого и Станицы Луганской, а из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Новоалександровки.

На Приморском направлении около 14.00 позиции ВСУ в районе Чермалыка боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня. Там же, а также вблизи Широкино, противник сегодня вел огонь из 120-мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия наемники открывали огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Павлополя, Водяного и Марьинки.

На Донецком направлении под утро противник ударил по опорным пунктам сил АТО  пригороде Авдеевки из 122-мм артиллерийских систем. Там же, а также в районе Луганского и Зайцевого подконтрольные России НЗФ систематически обстреливали оборонительные укрепления сил АТО из пехотного вооружения и минометов калибра 82 мм.

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