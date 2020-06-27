Двух чиновников из горсовета будут судить за взятку

27 июня 2020 г. 11:00
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Следователи Харькова направили в суд обвинительный акт по подозрению в получении взятки государственными служащими. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, чиновники требовали деньги за выполнение условий договора по приобретению жилого помещения для обустройства детского дома семейного типа.

За свои «услуги» в январе 2020 года заместитель городского головы и начальник службы исполнительного комитета одного из городских советов Харьковской области получили неправомерную выгоду в размере 20 000 гривен.

За совершение преступления взяточнникам грозит наказание в виде заключения на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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