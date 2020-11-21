Двух депутатов, заехавших в подъезд на Mercedes на Львовщине, исключили из партии

21 ноября 2020 г. 19:30
Источник: Корреспондент.net
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Двух депутатов Пустомытовского городского совета Львовской области от партии Европейская солидарность, которые заехали автомобилем Mercedes Gelandewagen на ступени жилого дома, исключили из партии. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает пресс-служба политической силы.

«21 ноября советом Львовской областной территориальной организации Европейской Солидарности принято решение об исключении из рядов партии двух ее членов: Жидачека Андрея Богдановича, избранного депутатом Пустомытовского городского совета, и Пущака Николая Зиновьевича, депутата Солонковского сельского совета, за совершение позорных действий, противоречащих ценностям партии «Европейская Солидарность», - говорится в сообщении.

Ранее в сети появилось видео, где два депутата Пустомытовского городского совета заехали автомобилем Mercedes Gelandewagen на ступени многоэтажного жилого дома.

Как сообщили в МВД, полиция уже привлекла обоих избранников народа  к ответственности.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что Рада Львовской областной организации Партии обратилась в Солонковскую ОТГ с требованием уволить Николая Пущака с должности заместителя председателя ОТО и призвала Жидачека и Пущака сложить депутатские мандаты.

 

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