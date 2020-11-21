Двух депутатов, заехавших в подъезд на Mercedes на Львовщине, исключили из партии

Двух депутатов Пустомытовского городского совета Львовской области от партии Европейская солидарность, которые заехали автомобилем Mercedes Gelandewagen на ступени жилого дома, исключили из партии. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает пресс-служба политической силы.

«21 ноября советом Львовской областной территориальной организации Европейской Солидарности принято решение об исключении из рядов партии двух ее членов: Жидачека Андрея Богдановича, избранного депутатом Пустомытовского городского совета, и Пущака Николая Зиновьевича, депутата Солонковского сельского совета, за совершение позорных действий, противоречащих ценностям партии «Европейская Солидарность», - говорится в сообщении.

Ранее в сети появилось видео, где два депутата Пустомытовского городского совета заехали автомобилем Mercedes Gelandewagen на ступени многоэтажного жилого дома.

Как сообщили в МВД, полиция уже привлекла обоих избранников народа к ответственности.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что Рада Львовской областной организации Партии обратилась в Солонковскую ОТГ с требованием уволить Николая Пущака с должности заместителя председателя ОТО и призвала Жидачека и Пущака сложить депутатские мандаты.