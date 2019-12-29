Джо Байден объяснил свой отказ свидетельствовать по делу импичменте Трампа

Как кандидат в президенты США Джо Байден прекрасно понимает всю опасность любых слов за и против Трампа. Его ситуация напоминает хождение по тонкому льду: любой комментарий может быть использован против него.

Ранее Байден отказался свидетельствовать против Трампа по импичменту.

Сейчас в Twitter он прокомментировал собственное решение и пояснил, почему он этого не будет делать.

"Повестки на допрос должны быть направлены в Белый дом, чтобы там объяснили ситуацию с Украиной", - написал вначале Байден, добавив на следующий день:

"Я не буду делать вид, что у республиканцев есть правовые основания для моих показаний по делу импичмента. Я говорил вчера и повторяю: импичмент касается Трампа, а не меня".

А позже еще раз прокомментировал собственные слова, уточнив, что всегда отвечал на вопросы, которые соответствовали закону:

"Я хочу уточнить кое-что, что я сказал вчера. За мои 40 лет общественной жизни я всегда выполнял законные распоряжения, и за восемь лет работы вице-президентом мой офис, в отличие от Дональда Трампа и Майка Пенса, сотрудничал с законными запросами Конгресса о надзоре".

Напомним, в ночь на 19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. Конгрессмены признали президента США виновным в злоупотреблении властью – обвинение поддержал 221 конгрессмен при необходимых 216 голосах. Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона (1868 год) и Билла Клинтона (1998 год), за импичмент которого проголосовала Палата представителей. И в случае Джонсона, и в случае Клинтона голосование в Сенате было в их пользу, и они остались на своих постах.