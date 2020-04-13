Джо Байдена обвиняют в сексуальных домогательствах

Тара Рид, бывшая сотрудница Конгресса США заявила, что почти 30 лет назад подвергалась домогательствам со стороны политика, в ту пору занимавшего пост сенатора от штата Делавэр, сообщает The New York Times.

По ее словам, в 1993 году Байден в одном из коридоров в Капитолии без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях. Тогда Рид решила не подавать заявление в полицию, рассказав о домогательствах трем его старшим помощникам и отделу Сената по работе с персоналом. После уведомления начальства, Рид потеряла работу. Мер в отношении Байдена принято не было.

NYT не обнаружила ее жалобу на Байдена, коллеги, которым Рид рассказала о произошедшем, также не подтвердили факт харассмента. Однако, две ее подруги и брат вспомнили, что она рассказывала им ранее о случившемся. Газета напоминает, что еще 7 женщин говорили о недопустимых действиях Байдена, в частности, навязчивых поцелуях, объятиях и прикосновениях.

В начале апреля Рид подала заявление в полицию в Вашингтоне. Представители предвыборного штаба Байдена опровергли эту версию.

Выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года. Опросы общественного мнения показывают, что Байден обыгрывает Трампа в гипотетической паре в ноябре. Хотя выборы скорее всего будут зависеть от того, кто вырвется вперед в нескольких колеблющихся штатах, на общенациональном уровне у Байдена более значимое преимущество над Трампом.