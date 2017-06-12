"Единая Россия" обвинила Навального в "обмане" и "провокации"

Оппозиционер Алексей Навальный решил устроить провокацию, позвав людей прийти на митинг на Тверскую улицу.

Об этом заявил "Дождю" заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко.

По его словам, это связано с опасениями по поводу того, что он соберет меньше людей, чем организаторы митинга против реновации 14 мая.

"Тогда собрались почти 20 тысяч человек. Навальный хотел его (митинг 14 мая) использовать, но ему не дали его использовать - на сцену не пустили. И теперь господин Навальный решил устроить провокацию. Потому что, наверно, испугался, что соберет меньше людей, чем 14 мая", - заявил Ревенко.

Ревенко утверждает, что Навальный "обманул людей и провоцировал нарушать закон", заявив, что у организаторов возникли проблемы с установкой сцены и разрешением использовать звукоусиливающую аппаратуру. "Звукоусиления на Тверской он точно не получил. Кстати сказать, обман достаточно быстро вскрылся. Звукоусиление и сцена на проспекте Сахарова были", - заявил он.

Ревенко считает, что в следующий раз люди будут относиться к призывам Навального с еще большей настороженностью. "Людей не обманешь. Какое имело право этот человек портить праздник огромному количеству семьей с детьми, которые собирались прийти на Тверскую и посмотреть замечательные реконструкции, которые были организованы в центре Москвы. У него было согласованное место: приходи - митингуй сколько хочешь", - заявил он.

В понедельник, 12 июня, в Москве проходит несогласованная акция против коррупция. Ранее столичные власти согласовали акцию на проспекте Сахарова, однако накануне Навальный заявил о решении перенести акцию на Тверскую, потому что московские подрядчики, которые могли бы дать звуковую аппаратуру и установить сцену для митинга, отказались заключать договоры с возглавляемым Навальным Фондом борьбы с коррупцией.

По информации "ОВД-Инфо", в Москве задержаны более 400 человек.