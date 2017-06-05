Экс-директору Библиотеки украинской литературы в Москве дали четыре года условно

Мещанский суд Москвы в понедельник вынес приговор бывшему директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной.

Она признана виновной по уголовному делу об экстремизме и растрате и приговорена к четырем годам лишения свободы условно, сообщает "Интерфакс".

Прокурор требовал 5 лет лишения свободы условно для Шариной, обвиняемой по двум статьям: 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) и 160 УК (растрата).

По версии следствия, она распространяла признанные в России экстремистскими книги Дмитро Корчинского и детский журнал "Барвiнок", а также потратила 297 тысяч рублей из бюджетных средств библиотеки на свою защиту, когда была фигуранткой предыдущего дела об экстремизме.

Сама Шарина вину не признала. Российский правозащитный центр "Мемориал" признал ее политзаключенной, а уголовное преследование Шариной связал с антиукраинской кампанией, продолжающейся с весны 2014 года.