Экс-глава администрации Порошенко возглавил харьковское отделение ОПЗЖ

Экс-главу администрации пятого президента Украины Петра Порошенко Игоря Райнина избрали председателем областной организации "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщил источник "Украинской правды" в руководстве ОПЗЖ.

Назначение Райнина состоялось 27 ноября в партийном офисе организации в Харькове.

Сам Райнин также подтвердил свое назначение корреспонденту УП в мессенджере.

"Здесь нужно применить усилия, отбросить те или иные амбиции, те или иные, какие-то другие моменты, объединяться, идти, побеждать в местные советы, для того, чтобы быть полезными, нужными для обычного человека, для рядового украинского. могу вас заверить, что все мои силы и умение, опыт будут подчинены этой цели. В каждом из вас я вижу своего друга, партнера, товарища и вы меня тоже не разочаровывает. спасибо за поддержку, Юрий Анатольевич, спасибо еще раз ", - сказал Юрий Бойко, прибывший на закрытое заседание.

Ранее отмечалось, что в ноябре собеседники в партии Левочкина не исключали, что их ряды могут же пополниться главой администрации Порошенко.