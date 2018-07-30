Экс-глава фискальной службы намерен баллотироваться в президенты Украины

Бывший глава Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров планирует баллотироваться в президенты Украины в 2019 году.

"Каждый день думаю об этом (участии в президентских выборах – ИФ) всё больше. Уже начал готовиться к этому. Я думаю, что, наверное, да", - сказал Насиров в эфире телеканала "112 Украина".

На вопрос о том, будет он участвовать в президентских выборах 2019 года, Роман Насиров ответил: "Дождемся, когда будет объявлено, что у нас происходят выборы, когда объявят регистрацию".

По словам экс-главы ГФС, он будет делать всё, чтобы стать президентом Украины.

Очередные президентские выборы в Украине должны пройти весной 2019 года.

Как сообщалось, 2 марта 2017 года детективы НАБУ уведомили о подозрении в совершении преступления Романа Насирова, после чего задержали. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в госбюджет в сумме более 2 миллиарда гривен.

Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 миллионов гривен. Супруга внесла указанный залог.