Экс-глава Луганской СБУ назвал имя госслужащего, который просил Путина ввести войска в Украину

07 июня 2017 г. 17:42
Источник: УНИАН
147 просмотров

Один из руководителей луганских казаков, который в начале оккупации Донбасса призывал президента РФ Владимира Путина ввести войска в Украину, Леонид Рубан, оказался негласным сотрудником отдела "Т" (департамент защиты национальной государственности) управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Луганской области.

Об этом рассказал экс-глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Луганской области Александр Петрулевич, выступая в качестве свидетеля в Старобельском райсуде Луганской области, где рассматривается уголовное производство в отношении экс-руководителя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова, сообщает "ГОРДОН".

Петрулевич отметил, что полковник УСБУ Ахтырский отказался заводить материалы в отношении Леонида Рубана.

"Я стабилизирую ситуацию, и привлечение его к уголовной ответственности может негативно повлиять на вопросы национальной безопасности в Луганской области, и в частности всей страны", – передал Петрулевич слова полковника.

Экс-глава Луганской СБУ отметил, что при этом Рубан обращался с открытым письмом "к президенту другого государства с призывом ввода войск на территорию Украины". Петрулевич рассказал, что во время разгово

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.