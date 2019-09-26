Экс-глава Нацполиции Князев назначен советником министра и членом коллегии МВД

Сергей Князев, ранее занимавший пост руководителя Национальной полиции Украины, продолжит работу в должности советника министра внутренних дел и члена коллегии МВД, сообщает департамент коммуникации МВД Украины в четверг.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что решение об отставке Князева с поста главы Нацполиции - это плановый шаг, не обусловленный негативными факторами и "грязной информационной кампанией" против офицера полиции.

"Я хочу поблагодарить Князева за годы работы в полиции в целом и на должности главы Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена в Закарпатье, в Ровенской области. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% - это личная заслуга Сергея Князева и команды", - отметил министр, добавив, что новый глава Нацполиции Игорь Клименко должен продолжить этот путь реформ.

Аваков также сообщил, что по представлению главы Нацполиции от 9 сентября полковник полиции Вадим Троян, ранее занимавший должность замминистра внутренних дел, назначен заместителем главы Национальной полиции.

"У нас новые назначения. И я считаю, что эти молодые люди будут эффективно работать в пользу государства Украина", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, 24 сентября Князев заявил, что принял решение подать в отставку с поста руководителя Национальной полиции Украины и уже передал соответствующий рапорт Авакову. Он был назначен руководителем Нацполиции в феврале 2017 года.

Накануне он опроверг появившуюся в СМИ и соцсетях информацию о том, что его бывшая супруга Виктория пыталась провезти в Польшу незадекларированную крупную сумму евро. Он пояснил, что его бывшая супруга действительно пересекала границу с коллегой, но наличные принадлежали именно ему.

25 сентября на должность руководителя Нацполиции был назначен Игорь Клименко, который при Князеве был заместителем главы Нацполиции.