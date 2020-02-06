Экс-главе КСУ Шевчуку отказали в восстановлении в должности

06 февраля 2020 г. 14:57
Источник: РБК-Украина
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Шестой административный апелляционный суд отказал экс-главе Конституционного суда Станиславу Шевчуку в иске на восстановление в должности. Об этом сообщил в Facebook экс-советник Шевчука Денис Невядомский.

Сообщается, что сегодня суд закрыл производство по иску Шевчука против КСУ, в котором он просил восстановить его в должности судьи и в должности главы КСУ.

Напомним, Шевчук был уволен из-за дисциплинарного проступка, пренебрежения обязанностями, которые несовместимы со статусом судьи Конституционного суда Украины.

В частности, в октябре 2018 года он своим распоряжением ввел позицию внештатного советника на общественных началах, что не предусмотрено ни законом о КСУ, ни регламентом.

Сам Шевчук заявлял, что за ситуацией с его увольнением якобы стоял на тот момент еще действующий президент Петр Порошенко.

 

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