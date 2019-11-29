Экс-главу правления VAB Банка объявили в розыск

29 ноября 2019 г. 19:19
Источник: Украинская правда
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Антикоррупционное бюро объявило в розыск экс-главу правления VAB Банка Дениса Мальцева.

Об этом сообщается в реестре лиц, скрывающихся от органов власти, размещенном на сатйе МВД Украины.

В базе розыска датой исчезновения значится 21 ноября - тот же день, когда исчез экс-владелец VAB Банка Олег Бахматюк.

Бахматюка объявили в розыск 22 ноября.

Напомним, в октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн.

ВиЭйБи принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.

В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным.

11-12 ноября 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили 8 лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита.

13 ноября Антикоррупционное бюро сообщило Бахматюку и Мальцеву подозрение в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.

Мальцева подозревают в сговоре с руководством НБУ, чтобы принять решение о выдаче средств, а также в том, что он подобрал для передачи в залог НБУ имущество банка и связанных с банком лиц и организовал изготовление заведомо недостоверных отчетов о независимой оценке залогового имущества.

 

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