Экс-мэр Славянска Штепа выписалась из больницы и проходит курс лечения на дому

04 октября 2017 г. 15:23
Источник: Интерфакс-Украина
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Экс-мэр Славянска Неля Штепа выписалась из харьковской больницы, куда была госпитализирована из зала суда с гипертоническим кризом, и сейчас проходит курс лечения на дому в Славянск, сообщил ее адвокат Дмитрий Марченко.

"Неля Игоревна уже дома. Сейчас она получает лечение (капельницы, уколы – все, что прописал харьковский врач) дома, по месту прописки",- сказал Д.Марченко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, Штепа отказалась от дневного стационара из опасений, что это могут расценить как нарушение круглосуточного домашнего ареста.

"Мы пытались ей объяснить, что в этом случае речь о нарушении не идет, но она очень боится что суд может ее опять арестовать", - сказал Д.Марченко.

Как сообщалось, 28 сентября очередное заседание Ленинского райсуда по делу Н.Штепы не состоялось. Д.Марченко сообщил, что его подзащитная была госпитализирована из зала суда с гипертоническим кризом. Следующее заседание суда назначено на 6 ноября.

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