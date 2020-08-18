Экс-премьер-министр Фокин вошел в состав украинской делегации в ТКГ по Донбассу

Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации по Донбассу (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина. Соответствующий указ № 327/2020 глава государства подписал 18 августа 2020, говорится в Telegram Офиса президента.

Согласно документу, Владимир Зеленский назначил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).

Витольд Фокин (по национальности россиянин) родился в 1932 году в Днепропетровской области. При власти коммунистов был членом комиссии Коммунистической партии (КПУ) в 1976-1981 годах, членом ЦК КПУ в 1981-1991 годах, депутатом Верховной Рады СССР 11-го созыва в 1988-1989 годах.

С 1990 по 1992 годы - при президентстве Леонида Кравчука - был премьер-министром Украины. Одним из первых получил мандат народного депутата Рады уже независимой Украины. Отношения с Россией Витольд Фокин был среди подписантов соглашения правительств Беларуси, Украины и России, которое заключалось в общей экономической политике на базе рубля (рубля). А переход на национальную валюту - гривню - требовал предварительного уведомления.

В 1993 году Фокин был президентом Международного Фонда гуманитарных и экономических связей Украины с Россией.

Витольд Фокин впервые появился на заседании Трехсторонней контактной группы 4 августа - его привел Леонид Кравчук. Тогда представитель ОРДЛО в украинской делегации Сергей Гармаш заявил, делая выводи после выступления экс-премьера, что Фокин «слишком много смотрит телевизор».

«Вот Витольд Павлович меня удивил. Давно я не слышал в своем окружении выражения "народ Донбасса". Видно, что он много смотрит телевизор… Было впечатление, что экс-премьер приехал не с хутора под Киевом, а с оккупированной территории. Но это тоже полезно. Главное, что он был искренен в своем переживании за людей и за страну, все остальное (если он согласится работать в делегации) сотрется суровой реальностью нежелания Москвы ни на какие компромиссы», - считает Гармаш.

28 июля стало известно, что экс-президент Кучма решил прекратить участие в работе ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Президент Зеленский отметил, что он с уважением относится к решению Кучмы и поблагодарил его за работу во главе украинской делегации в ТКГ.

29 июля Зеленский сообщил, что на должность нового главы делегации Украины в ТКГ рассматриваются кандидатуры действующего первого заместителя председателя украинской делегации, вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, первого президента Украины Кравчука и еще нескольких человек.

30 июля Зеленский назначил Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске.

4 августа первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Витольду Фокину предложена должность «координатора коммуникаций всех сторон» в составе ТКГ.

5 августа в Офисе президента сообщили, что Фокин планирует определиться со своим возможным участием в работе украинской делегации в ТКГ до конца текущей недели.

