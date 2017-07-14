Экс-президент США госпитализирован из-за обезвоживания

Бывший президент США Джимми Картер 13 июля госпитализирован в Канаде из-за обезвоживания, передает Радио Свобода.

92-летнему политику стало плохо во время участия в благотворительной акции Habitat for Humanity по строительству жилья для бедных в городе Виннипег, где он присутствовал вместе с женой Розалин. Он почувствовал себя плохо под палящим солнцем, после того как в течение часа работал ручной пилой над лестницей для одного из домов.

Глава Habitat for Humanity Джонатан Рекфорд сообщил, что серьезной угрозы жизни экс-президента нет.

"Президент Картер сказал нам, что он в порядке", - отметил Рекфорд.

Демократ Джимми Картер был 39-м президентом США, возглавляя страну с 1977 по 1981 год.