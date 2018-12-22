Экс-президента Приднестровья заочно приговорили к 16 годам тюрьмы

Верховный суд непризнанной Приднестровской Молдавской республики заочно приговорил бывшего президента cтраны Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщил в пятницу государственный телеканал ПМР.
Кроме того, бывшему главе непризнанной республики назначен штраф в 600 млн приднестровских рублей - примерно $ 36,7 миллионов.
Согласно приговору, Шевчук лишен государственных наград и не сможет занимать государственные должности в течение пяти лет после освобождения.
Экс- президенту Приднестровья, который проживал за его пределами, вменялись в вину два эпизода взяточничества и три эпизода превышения должностных полномочий.