Экс-президента Приднестровья заочно приговорили к 16 годам тюрьмы

Кроме того, бывшему главе непризнанной республики назначен штраф в 600 млн приднестровских рублей - примерно $ 36,7 миллионов.

Согласно приговору, Шевчук лишен государственных наград и не сможет занимать государственные должности в течение пяти лет после освобождения.