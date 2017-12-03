Экс-регионал Онищенко, которого разыскивает НАБУ, зарегистрировался в Германии и скупает лошадей

Александр Онищенко, обвиняемый в Украине в коррупционных газовых схемах, устраивает конные турниры в маленьком немецком поселке Герцлаке. Это выяснили журналисты ТСН.

Там украинец недавно зарегистрировался как постоянный житель.

По данным журналистов, элитный конный комплекс в Герцлаке украинец приобрел еще в 2013 году за двузначную цифру миллионов евро. На территории в почти 90 гектаров расположен и особняк самого Онищенко.

«Сначала на лошадей он не скупился, но потом лучших животных продал, потому что в Украине начались проблемы с законом. Теперь дела Онищенко будто вновь пошли вверх - он покупает новых скакунов и планирует провести большой международный турнир по конному спорту, куда пригласит 20 тыс. посетителей и мировых знаменитостей », - говорится в сюжете.

Местные жители рассказывают, что собственными глазами беглеца не видели, но о богаче из Украины, который имеет проблемы с законом читали в прессе.

Мэр поселка Ганс Бескен подтверждает, что знаком с Онищенко.

«Я впервые встретил господина Онищенко только весной этого года, в марте. Он неожиданно позвонил мне на мобильный и попросил поговорить. Он хотел рассказать мне о своих планах », - пояснил Бескен.

Онищенко оформил регистрацию в Герцлаке и подал ходатайство о разрешении на проживание в Германии, которое поддержал и мэр. Впрочем, по мнению мэра поселка, Онищенко не спешит получать немецкий паспорт, поскольку имеет президентские амбиции в Украине.

Напомним, в 2016 году Верховная Рада по обращению Генпрокуратуры одобрила лишение неприкосновенности, задержание и арест Онищенко. Он подозревается в совершении в январе 2013 - январе 2016 года преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, в результате деятельности компаний, близких к депутату Онищенко, при реализации договоров СД с "Укргаздобычей" государству суммарно было нанесено убытков в размере около 3 млрд гривен.