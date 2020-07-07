Эксперт обвинил Ермака в провале миссии выполнения Минских соглашений

Европа требует от Украины выполнения Минских соглашений, зато глава ОП Андрей Ермак, который отвечает за данное направление, полностью его провалил.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил политолог Вадим Карасев, комментируя последние визиты украинской делегации в Париж и Берлин. По его мнению, Украина не ведет диалога с международными партнерами из-за чего отсутствует единая позиция по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Смотрите, Ермак постоянно заявляет: у нас консолидированная позиция с Францией и Германией. Но что сегодня в интервью говорит Данилов? - В этом году выборов, в так называемых, ЛДНР не будет. Что говорит посол Франции - Что выборы еще возможны. Вы мне скажите, это консолидированная позиция?", - поинтересовался Карасев.

Кроме того, политолог считает, что обязательства, которые брало на себя руководство страны на последней встрече в Нормандском формате расходятся с реальными действиями.

"Воинственная риторика, которую вели чиновники в Славянске, во время празднования освобождения города - не соответствует обязательствам, которые мы брали на себя на последней встрече в Нормандском формате. Должностные лица высокого уровня говорят об освобождении танками. А освобождения - это значит опять война. Это говорит о том, что председатель Офиса не справился с мирным планом и не справляется с обеспечением соответствующей риторики ".

Карасев убежден, что глава ОП так же провалил идеи формулы Штайнмайера и Консультативного совета, назначив не тех людей. Следовательно, новый закон об особом статусе Донбасса может оказаться старым законом Порошенко. А вместо организации новой встречи лидеров стран в нормандской формате, Ермак потратил время на пустые разговоры и бездействие.

"Русские видят, что ничего не изменилось. Наоборот, риторика становится даже хуже, чем при Порошенко. И это все умноженное на неконсолидированной позицию, инфантильное видение изменений в тексте Минских соглашений и непонимании ведения политической риторики. Ситуация провалена и нужно искать кадровые решения", - отметил политолог.