Елена Зеленская, у которой обнаружили коронавирус, госпитализирована с двусторонней пневмонией

16 июня 2020 г. 10:56
Источник: РБК-Украина
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Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в киевскую больницу. Сейчас ее состояние стабильное. Об этом сообщили в Офисе президента.

Ранее ПЦР-обследование показало наличие коронавируса у Зеленской.

"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.

На данный момент Елена Зеленская находится в изоляции под наблюдением врачей.

"Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат", - отметили в ОП.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что жена президента Владимира Зеленского заразилась коронавирусом, на первых этапах болезнь проходила бессимптомно. 

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