Емца могут заменить Степановым на должности главы Минздрава

30 марта 2020 г. 10:48
Источник: Укринформ
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Верховной Раде предлагают уволить Емца, и назначить Степанова на должность главы Министерства здравоохранения Украины.

В Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений №3283 «Об освобождении Емца И.Н. от должности министра здравоохранения Украины» и №3284 «О назначении Степанова М.В. министром здравоохранения Украины». Инициатором обоих документов выступил Премьер-министр Денис Шмигаль, сообщается на сайте Рады.

Проекты постановлений зарегистрированы 29 марта. В картах документов на сайте парламента отмечается, что они обрабатываются в комитете. Главным определен Комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Отметим, глава Министерства охраны здоровья Илья Емец подал в отставку. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

 

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