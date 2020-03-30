Емца могут заменить Степановым на должности главы Минздрава

Верховной Раде предлагают уволить Емца, и назначить Степанова на должность главы Министерства здравоохранения Украины.

В Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений №3283 «Об освобождении Емца И.Н. от должности министра здравоохранения Украины» и №3284 «О назначении Степанова М.В. министром здравоохранения Украины». Инициатором обоих документов выступил Премьер-министр Денис Шмигаль, сообщается на сайте Рады.

Проекты постановлений зарегистрированы 29 марта. В картах документов на сайте парламента отмечается, что они обрабатываются в комитете. Главным определен Комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Отметим, глава Министерства охраны здоровья Илья Емец подал в отставку. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.