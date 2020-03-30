Емец уволен, проработав в правительстве Шмыгаля всего месяц

Верховная Рада приняла проект постановления об увольнении министра здравоохранения Илли Емца. За такое решение проголосовали 271 народный депутат.

Проект постановления, согласно которому нынешний глава Минздрава Илья Емец должен оставить свою должность, подготовили представители партии "Голос". Они утверждают, что Емец полностью провалил подготовку к борьбе с коронавирусом и пытался помешать старту второго этапа медицинской реформы.

На место Ильи Емца планируют назначить Максима Степанова, экс-губернатора Одесской области и медика по образованию.

Напомним, 4 марта Верховная Рада уволила премьера Алексея Гончарука, что привело к отставке Кабинета министров. В тот же день народные депутаты проголосовали за назначение Дениса Шмыгаля новым главой правительства, и утвердили кадровые изменения в Кабмине. Илья Емец был назначен главой Министерства здравоохранения. В правительстве Шмыгаля он проработал всего месяц.