Эпохальное событие

18 декабря 2018 г. 19:03
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Юлия Тимошенко считает создание Единой Поместной Православной Церкви событием, которое можно сравнить с получением Украиной независимости.

Такие события являются переломными и способствуют утверждению духовного единства украинского народа, - убеждена глава партии «Батькивщина». На согласительном совете лидеров парламентских фракций Тимошенко поздравила украинский народ с созданием Единой Поместной Православной Церкви и избранием ее первого предстоятеля.

 Юлія Тимошенко, лідер фракції «Батьківщина» у Верховній Раді:

Не так багато в нашій історії трапляється таких віколомних історичних подій, які дають українській нації шлях в майбутнє. Це було отримання Незалежності, це було ствердження нашого шляху повернення до західної цивілізації, і зараз це створення Єдиної Помісної Православної Церкви.

Политик также предостерегла от спекуляций и любых неприемлемых действий на фоне объединения украинских церквей. Она считает, что сейчас одной из главных задач для Украины является сохранение мира между конфессиями. Тимошенко заверила, что ее команда будет способствовать тому, чтобы исторический процесс утверждения Единой Поместной Православной Церкви прошел мирно и без конфликтов.

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Эпохальное событие - 18.12.2018

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