Эрдоган подписал закон об отправке турецких военных в Катар

Президент Турции Реджеп Эрдоган одобрил закон о размещении турецких войск на базе в Катаре.

Соответствующий закон, который позволяет разместить турецких военнослужащих на базе в Катаре, а также позволяющий сотрудничество по обучению жандармерии этой страны, был подписан Эрдоганом накануне, сообщает Anadolu.

Напомним. 7 июня парламент Турции поддержал законопроект, разрешающий войскам страны размещение дополнительных сил на турецкой военной базе в Катаре.

Кроме того, Реджеп Эрдоган ранее заявил, что Турция не поддерживает изоляцию Катара после того, как ряд арабских стран разорвал дипломатические отношения с эмиратом.

Напомним, про разрыв дипломатических отношений с Катаром объявили Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия, а также Мальдивские острова, Коморские острова, Маврикий и Мавритания. Правительство Иордании приняло решение снизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре.

Дипломатический скандал вокруг Катара разгорелся на фоне поддержки властями страны "терроризма и оказания финансовой помощи террористическим группировкам".