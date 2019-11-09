Эрдоган рассказал, когда закончится военная операция в Сирии

09 ноября 2019 г. 18:38
Источник: Левый берег
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Турция готова вывести армию из Сирии только после вывода войск из региона остальными странами. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает Reuters.

"Мы не уйдем отсюда до тех пор, пока не выйдут другие страны", - сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Турция готова продолжать свою военную операцию, пока все курдские боевики не покинут регион.

Также в Министерстве обороны Турции сообщили о завершении третьего совместного патрульного рейда с Россией, который продлился вдоль 88-километрового восточного участка границы.

Напомним, Турция начала военную операцию "Родник мира"  на территории Сирии против сил самообороны сирийских курдов 9 октября. По данным ООН, из-за операции 130 тыс. людей стали беженцами.

Ранее сообщалось, что Трамп распорядился о выводе тысячи американских военнослужащих из Сирии.

 

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