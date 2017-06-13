ЕС грозит санкциями Чехии, Венгрии и Польши за отказ принимать беженцев

13 июня 2017 г. 20:27
Источник: Укринформ
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Евросоюз начал юридическую процедуру, в рамках которой проанализирует отказ Чехии, Венгрии и Польши принимать беженцев, и может применить против этих стран санкции.

Об этом сообщил во вторник еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос, информирует «Радио Свобода».

«К сожалению, несмотря на наши повторные призывы, Чехия, Венгрия и Польша не принимают необходимые меры», - сказал Аврамопулос.

В 2015 году Евросоюз согласился расселить 160 тысяч беженцев, которые прибывали преимущественно в Италию и Грецию, по разным странам-членам.

Польша и Венгрия до сих пор не приняли ни одного. Чехия в прошлом году приняла 12 беженцев, но после этого руководство страны отметило, что больше не будет участвовать в плане. В стране мотивируют такое решение соображениями безопасности.

Процедура, которую запустил ЕС, вероятно, будет длиться несколько месяцев и может привести к применению в отношении упомянутых трех стран монетарных санкций.

Венгрия и Словакия сейчас будут судиться с Европейским судом - высшим судом ЕС, где обжалуют план ЕС по расселению беженцев.

Накануне Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал правительства разных стран увеличить количество мест для беженцев.

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