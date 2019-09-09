 

ЕС не признает российские выборы в оккупированном Крыму

09 сентября 2019 г. 19:45
Источник: Левый берег
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Европейский Союз не признает проведение Россией так называемых "местных выборов" на территории оккупированного Крыма.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС в Украине.

"Любой из тех, кто будет избран на Крымском полуострове и будет утверждать, что представляет население Крыма и Севастополя, не будет признан представителем этих территорий, поскольку они являются украинскими", - сказано в нем.

Кроме того, ЕС считает аннексию Крыма Россией незаконной и продолжает осуждать такое нарушение международного права.

Также представительство ЕС выражает поддержку территориальной целостности Украины.

Ранее заявления о непризнании выборов на оккупированной территории опубликовали Литва, Латвия, а также Эстония и Грузия.

Министерство иностранных дел призывает международное сообщество дать правовую оценку действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" на временно оккупированной территории Крыма.

 

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