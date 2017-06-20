ЕС опубликовал решение о санкциях по Крыму

20 июня 2017 г. 11:29
Источник: Корреспондент
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Ограничения Евросоюза против России вступят в силу 21 июня.

Постановление Совета ЕС от 19 июня о продлении на год, до 23 июня 2018 года, санкций против России в связи с аннексией Крыма и Севастополя опубликовано во вторник в Официальном журнале Евросоюза.

"Настоящее решение вступает в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале Европейского Союза", – говорится в юридическом акте.

Данная категория санкций включает запреты на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе; экспорт ряда товаров и технологий в Крым и Севастополь для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, а также для нефтегазовой и горной отраслей.

"Как указано в заявлении от 17 марта 2017 года высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС, Евросоюз продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и остается решительно настроен полностью реализовывать политику непризнания", – сообщил накануне в своем коммюнике Совет ЕС.

Накануне Европа продлила на год крымские санкции. Такое решение приняли в Люксембурге министры иностранных дел стран-членов ЕС.

Также глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз, скорее всего, продлит санкции против России, связанные с агрессией на Донбассе. По ее словам, это произойдет после саммита ЕС 22-23 июня.

В свою очередь российский президент Владимир Путин убежден, что Россия всегда жила под санкциями
 

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