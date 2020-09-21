ЕС поддержал призыв к новым выборам в Беларуси

Министры иностранных дел стран-участниц Евросоюза поддержали призыв к проведению новых выборов в Беларуси. Такие выборы должны пройти под эгидой ОБСЕ. Об этом на брифинге заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель. Он также отметил, что пока нет решения по санкциям против Беларуси.

"Соглашение невозможно, поскольку не было достигнуто необходимое единодушие. Этот вопрос должен быть рассмотрен главами государств и правительств ЕС позднее на этой неделе", - добавил Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС поддерживает белорусский народ, но не признает легитимность действующего президента Александра Лукашенко. Кроме того, он также обратился к России с призывом не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

"Я сделаю все возможное, чтобы санкции были уже на следующем заседании Совета по иностранным делам. Это становится личным обязательством. На карту поставлено доверие к ЕС", - заявил Боррель.

Он отдельно отметил, что до сих пор открыт вопрос, попадет ли под санкции сам Лукашенко.