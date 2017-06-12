ЕС прогнозирует вступление в силу соглашения об ассоциации 1 сентября

12 июня 2017 г. 14:59
Источник: Левый берег
19 просмотров

В Европейском Союзе прогнозируют, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступит в силу в полном объеме 1 сентября 2017 года.

"Процесс ратификации Соглашения практически завершен. Его ратифицировали все 28 стран ЕС. С 1 сентября соглашение выйдет на стадию своей реализации", - сказал глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли журналистам в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Он указал, что этот документ очень важен, так как будет содействовать политике ассоциации и интеграции украинской экономики в европейский рынок.

Напомним, накануне Нидерланды последними из стран ЕС ратифицировали соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Нидерланды должны направить ратификационные документы в ЕС, после чего Совет ЕС должен окончательно объявить о завершении всех формальностей в процессе ратификации. Документ вступит в силу в первый день второго месяца после завершения всех процедур.

С 2014 года соглашение об ассоциации работало во временном режиме.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.