ЕС прогнозирует вступление в силу соглашения об ассоциации 1 сентября

В Европейском Союзе прогнозируют, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступит в силу в полном объеме 1 сентября 2017 года.

"Процесс ратификации Соглашения практически завершен. Его ратифицировали все 28 стран ЕС. С 1 сентября соглашение выйдет на стадию своей реализации", - сказал глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли журналистам в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Он указал, что этот документ очень важен, так как будет содействовать политике ассоциации и интеграции украинской экономики в европейский рынок.

Напомним, накануне Нидерланды последними из стран ЕС ратифицировали соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Нидерланды должны направить ратификационные документы в ЕС, после чего Совет ЕС должен окончательно объявить о завершении всех формальностей в процессе ратификации. Документ вступит в силу в первый день второго месяца после завершения всех процедур.

С 2014 года соглашение об ассоциации работало во временном режиме.