ЕС рассматривает возможность введения санкций в ответ на кибератак

19 июня 2017 г. 14:16
Источник: Левый берег

Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились подготовить общий ответ на кибератаки, совершаемые на страны блока, в том числе ввести санкции в отношении правонарушителей.

Об этом сообщает Associated Press.

Как следует из заявления министров иностранных дел стран-членов ЕС, они разработают "комплекс мер для кибер-дипломатии" с целью реагировать на вредные действия в интернете.

Министры также выразили обеспокоенность в связи с "повышенной способностью и готовностью государственных и негосударственных субъектов преследовать свои цели" путем кибератак.

Дипломаты подчеркнули, что считают лучшим вариантом мирное решение споров в киберпространстве, однако готовы в полной мере использовать все имеющиеся в их распоряжении средства, "в том числе, при необходимости, ограничительные меры".АР отмечает, что санкции ЕС, как правило, нацелены на ограничения в отношении людей, групп, компаний или организаций, среди которых замораживание активов, запрет на поездки и экономические меры, такие как ограничения на экспорт или импорт.

Напомним, ранее в июне в США установили причастность России к кибератакам на Черногорию. А в мае штаб на тот момент кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона подвергся хакерской атаке. Впоследствии WikiLeaks обнаружила во взломе почты Макрона "российский след".

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