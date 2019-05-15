ЕСПЧ назвал дату рассмотрения "крымского" иска Украины

15 мая 2019 г. 14:35
Источник: УНН
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Европейский суд по правам человека назначил дату слушания по жалобе Украины против России относительно того, осуществляла ли Россия фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии решением государственной думы РФ.

Об этом уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека в Министерстве юстиции Украины Иван Лищина сообщил в своем Facebook.

"Секретариат уполномоченного по вопросам ЕСПЧ получил письмо, которое мы ждали с февраля этого года. Заседание суда относительно приемлемости заявления №20958/14 (по Крыму) назначено на 11 сентября 2019", - написал Лищина.

Напомним, ранее ЕСПЧ принял решение отложить на неопределенный срок слушания по жалобе относительно Крыма. 

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