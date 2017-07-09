"Это гораздо серьезнее и уже навсегда". Геращенко ответила на слова Путина по поводу "русофобии"

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook ответила на слова российского президента Владимира Путина о "русофобии" в Украине.

"Это не русофобия. Это гораздо серьезнее и уже навсегда. Это понимание, кто враг и убийца, мародер и грабитель, захватчик и оккупант, подлый сосед, который ненавидит Украину", - говорится в ее сообщении.

Также Геращенко напомнила результаты российских опросов (в частности, Левада-Центра), по результатам которых 69% населения РФ считают Украину и украинцев враждебной страной, врагом номер 2 после США.